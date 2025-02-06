Глава ведомства поручил доложить по информации о возможном нарушении прав несовершеннолетней в Краснодарском крае

В эфире программы на федеральном канале обсуждается история семьи из Краснодарского края, где бабушка пытается не допустить передачи своей несовершеннолетней внучки отцу и желает лишить его родительских прав, уверяя, что тот проживает в ненадлежащих условиях и преследует корыстный мотив.