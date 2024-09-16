Фокус внимания
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фокус внимания

15 подписчиков

Цены на новостройки в Москве снизились второй месяц подряд

Цены на новостройки в Москве снизились второй месяц подряд

В целом по России рост цен на новостройки продолжил замедляться. В августе строящееся жилье подорожало всего на 0,1%, что стало минимальным месячным изменением с марта 2023 года В Москве цены на строящееся жилье снизились второй месяц подряд.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх