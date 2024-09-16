Цены на новостройки в Москве снизились второй месяц подряд

В целом по России рост цен на новостройки продолжил замедляться. В августе строящееся жилье подорожало всего на 0,1%, что стало минимальным месячным изменением с марта 2023 года В Москве цены на строящееся жилье снизились второй месяц подряд.
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