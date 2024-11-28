Нарышкин обвинил англосаксонские спецслужбы в подрыве «Северного потока»

Разрушение «Северного потока» было идеей фикс как демократической, так и республиканской администраций США, заявил директор СВР Сергей Нарышкин на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ в Москве.
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