Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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Нарышкин обвинил англосаксонские спецслужбы в подрыве «Северного потока»

Нарышкин обвинил англосаксонские спецслужбы в подрыве «Северного потока»

Разрушение «Северного потока» было идеей фикс как демократической, так и республиканской администраций США, заявил директор СВР Сергей Нарышкин на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ в Москве.

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