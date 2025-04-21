В Госдуме назвали идею Зеленского о продлении перемирия уловкой

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал предложение Владимира Зеленского о продлении пасхального перемирия в части моратория на удары дальнобойными ракетами уловкой, чтобы получить передышку для перегруппировки войск.
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