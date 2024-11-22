Представитель «Швабе» выступил на конференции Ростеха по качеству

Фото: «Швабе» Эксперт холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех представил доклад о развитии корпоративной системы контроля качества на IV ежегодной конференции «Содействие развитию систем управления качеством, метрологии и стандартизации организаций промышленности».
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