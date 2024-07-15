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Царьград

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В Сети появились кадры со службы немецких наёмников в легионе ВСУ

В Сети появились кадры со службы немецких наёмников в легионе ВСУ

"Военная хроника" показала, как снайпера из ФРГ воюют вместе с украинцамиВ телеграм-канале "Военная хроника" появился видеоролик, в котором рассказывается, как в рядах ВСУ проходит служба немца по имени Отто.

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