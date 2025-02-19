В Госдуму внесут проект о повышении штрафа за непристегнутый ремень безопасности

Депутаты Государственной думы от фракции «Справедливая Россия — За правду» планируют внести законопроект об увеличении штрафа за непристегнутый ремень безопасности с 1,5 до 3 тысяч рублей, сообщают «Известия».
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