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«С Никитой всегда были подставы»: Анастасия Волочкова объяснила, почему предпочла Прохора Шаляпина Джигурде

«С Никитой всегда были подставы»: Анастасия Волочкова объяснила, почему предпочла Прохора Шаляпина Джигурде

Анастасия Волочкова все-таки не забыла обиды на Никиту Джигурду, с которым у нее случился конфликт после слива видео.

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