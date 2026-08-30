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ИА Регнум

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На Украине потребовали лишить рэпера Потапа звания заслуженного артиста

На Украине потребовали лишить рэпера Потапа звания заслуженного артиста

На Украине потребовали лишить певца Алексея Потапенко, известного как рэпер Потап, звания заслуженного артиста.

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