Иоанн Златоуст против Адама Смита и «духа капитализма»

Юрий Ильинов

Магаданский «Павлик» заметно вырос за 2023 год Виктор Ануфриев Магаданский «Павлик» заметно вырос за 2023 год Золотодобытчик «Павлик» (входит в топ-10 отечественных золотодобытчиков) в завершившемся календарном году сумел увеличить производство золота на одноименном месторождении в Магаданской области на 29% до 9,29 тонны (299 тысяч унций), что стало абсолютным рекордом за всю историю существования компании. Несмотря на то, что сам «Павлик» показатели за 2023 год не разглашает, в Министерстве природных ресурсов и экологии Магаданской области подчеркнули, что компании удалось нарастить производство на 2,069 тонны. Также уточняется, что достижению таких серьезных промышленных показателей способствовало введение в эксплуатацию второй очереди золотоизвлекательной фабрики в сентябре 2023 года. Стоит отметить, что ее строительство стартовало еще в 2020 году после подписания золотодобытчиком соглашения с Газпромбанком о финансировании данного проекта. Выход «Павлика-2» на проектные параметры позволит довести производственные показатели до тринадцати тонн золота в год. Суммарный объем инвестиций в строительство второй очереди превысил 32 миллиарда рублей. Само золоторудное месторождение располагается в Тенькинском районе Магаданской области в 370 километрах от столицы региона. Запасы драгоценного металла (категории С1+С2) составляют 139 тонн. Итоговый продукт предприятия представляет собой сплав золота лигатурного с содержанием золота 80%. Местные залежи драгметалла находятся под управлением инвестиционной компании «Арлан».