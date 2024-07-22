В Раде раскрыли, что ждет Зеленского в случае победы Трампа

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Кандидат в президенты США Дональд Трамп в случае своей победы на американских выборах заставит Владимира Зеленского уйти в отставку, предполагает депутат Верховной Рады Евгений Шевченко в своем Telegram-канале.