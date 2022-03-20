Снова кома: Пугающие новости о состоянии Владимира Жириновского – СМИ

Сегодня стало известно, что состояние здоровья Владимира Жириновского резко ухудшилось. Сообщается, что у тяжелобольного политика развился сепсис, а лёгкие полностью отекли.
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