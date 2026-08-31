Силуанов неожиданно обсудил "мирный план" в США. Кто кого переиграл?

Министр финансов России Антон Силуанов неожиданно обсудил со своим визави из США Скоттом Бессентом "мирный план" Дональда Трампа.
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