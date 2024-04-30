Жареный картофель с овощным рагу

Наверняка, вы так картофель еще не готовили!? Представляю вашему вниманию оригинальное овощное рагу, которое в пост можно считать полноценным и самостоятельным блюдом, а вне поста использовать в качестве интересного гарнира к мясу, птице или рыбе.
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