В столице Поморья назвали имена победительниц конкура «Женщина года»

На 14-й по счёту областной конкурс поступило 64 заявки из 22 муниципалитетов регионаЖюри определило победителей в пяти номинациях: «Тепло материнского сердца», «Женщина — хранительница северных традиций», «Лидер общественных инициатив», «Женщина и профессия», «Женщина — предприниматель».
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