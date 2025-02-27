Его величество старение: почему наш организм неизбежно изнашивается? Ирина ВальковаНаука делает стремительные шаги вперёд, но перед человечеством по-прежнему стоит один из главных вопросов: почему мы стареем? Если бы медицина полностью разгадала этот феномен, возможно, люди жили бы значительно дольше.