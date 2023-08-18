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ФОМ: Путину доверяют 75% граждан России

ФОМ: Путину доверяют 75% граждан России

Президенту России Владимиру Путину доверяют 75% граждан страны, сообщает Фонд «Общественное мнение». Согласно проведенному в период с 11-13 августа 2023 года исследованию, положительно оценивают его работу на посту главы государства 77% опрошенных.

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