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Tesla предостерегла владельцев электромобилей от ускорения зарядки при помощ...

Tesla предостерегла владельцев электромобилей от ускорения зарядки при помощ...

Tesla предостерегла владельцев электромобилей от ускорения зарядки при помощи мокрых тряпокНа фирменных станциях Supercharger, как и на большинстве других, электромобили Tesla восполняют запас хода при помощи большой силы тока постоянного типа, и процесс предсказуемо сопровождается выделением большого количества тепла.

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