Tesla предостерегла владельцев электромобилей от ускорения зарядки при помощ...

Tesla предостерегла владельцев электромобилей от ускорения зарядки при помощи мокрых тряпокНа фирменных станциях Supercharger, как и на большинстве других, электромобили Tesla восполняют запас хода при помощи большой силы тока постоянного типа, и процесс предсказуемо сопровождается выделением большого количества тепла.