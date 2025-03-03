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Тягу к сладкому помогает отбить всего один доступный продукт

Тягу к сладкому помогает отбить всего один доступный продукт

Все мы знаем это ужасное чувство — весь день держишься, чтобы в конце концов сорваться и съесть целую шоколадку! От тяги к сладкому избавиться очень трудно: срабатывает и привычка, и биохимические процессы (некоторые продукты не дают контролировать количество съедаемой пищи — мы писали, какие), и нехватка в организме некоторых веществ (иногда ее восполняют препараты пиколината хрома).

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