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Дмитрий Песков: в Кремле не следили за выборами в Саксонии-Анхальте

Дмитрий Песков: в Кремле не следили за выборами в Саксонии-Анхальте

В Кремле не следили за выборами в земле Саксония-Анхальт. Об этом RTVI заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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