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Spiegel: в ЕС произошел раскол среди стран-членов из-за инаугурации Путина

Spiegel: в ЕС произошел раскол среди стран-членов из-за инаугурации Путина

В ЕС произошел раскол среди членов политического блока по вопросу присутствия представителей европейских стран на инаугурации президента России Владимира Путина, некоторые страны намерены отправить своих представителей на церемонию, в то время как другие выступают категорически против такого шага.

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
Ну вот и &quot;лакмусовая бумажка&quot; по определению к желанию как сотрудничать с Россией. Не захотели приехать? Сами себе злобные кролики.
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13 час.

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