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Регионы России

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Мальдивы планируют создание десяти новых туристических курортов

Мальдивы планируют создание десяти новых туристических курортов

Глава государства отметил, что после строительства и открытия объектов граждане Мальдив смогут стать их акционерами и получать дивиденды в долларах.

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