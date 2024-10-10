У железнодорожной магистрали Китай – Кыргызстан – Узбекистан имеются подводные камни

В конце сентября в Бишкеке прошло торжественное открытие офиса зарегистрированного ОсОО «Железнодорожная компания «Китай-Кыргызстан-Узбекистан» (China-Kyrgyzstan-Uzbekistan Railway Company) по прокладке магистрали между тремя указанными странами, которая была метко названа премьер-министром РК Акылбеком Жапаровым «строительством века».