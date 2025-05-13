Систему водоснабжения Армавира собираются обновить за 30 млрд рублей

Систему водоснабжения Армавира собираются обновить за 30 млрд рублейДорогостоящий проект радикального обновления систем водоснабжения и водоотведения Армавира собираются выполнить совместно администрации Краснодарского края, города и «Третья водная концессионная компания».
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