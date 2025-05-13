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Живая Кубань

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Систему водоснабжения Армавира собираются обновить за 30 млрд рублей

Систему водоснабжения Армавира собираются обновить за 30 млрд рублей

Систему водоснабжения Армавира собираются обновить за 30 млрд рублейДорогостоящий проект  радикального обновления систем водоснабжения и водоотведения Армавира  собираются выполнить совместно администрации Краснодарского края, города и «Третья водная концессионная компания».

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