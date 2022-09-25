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В 1 армии ПВО-ПРО (ОсН) проводится перевод вооружения, военной и специальной техники на зимний режим эксплуатации

В 1 армии ПВО-ПРО (ОсН) проводится перевод вооружения, военной и специальной техники на зимний режим эксплуатации

По завершению мероприятий перевода, специальная комиссия соединений подведет итоги, с проверкой работоспособности всех систем и узлов, агрегатов и оборудования.

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