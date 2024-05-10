Как и Гитлер, японцы рассчитывали на развал коалиции «большой тройки»

Управление Федеральной службы безопасности (ФСБ) России по Ивановской области рассекретило показания адъютанта Адольфа Гитлера Отто Гюнше, согласно которым фюрер в 1944 году рассчитывал на раскол между англо-американскими силами и СССР и продолжение борьбы с Красной армией в союзе с США и Великобританией.