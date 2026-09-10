Ицхак Герцог поздравил еврейские общины с Рош ха-Шана

Президент Израиля Ицхак Герцог поздравил еврейские общины мира с предстоящим Рош ха-Шана. С помощью ИИ послание было переведено на семь языков, включая русский.
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