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Царьград

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Ицхак Герцог поздравил еврейские общины с Рош ха-Шана

Ицхак Герцог поздравил еврейские общины с Рош ха-Шана

Президент Израиля Ицхак Герцог поздравил еврейские общины мира с предстоящим Рош ха-Шана. С помощью ИИ послание было переведено на семь языков, включая русский.

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