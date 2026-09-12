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Константин Малофеев: Сколько ещё таких в высоких кабинетах министерств и IT-компаний с госзаказами?

Константин Малофеев: Сколько ещё таких в высоких кабинетах министерств и IT-компаний с госзаказами?

Аркадий Волож не только уехал из России после начала специальной военной операции (СВО). Он, по сути, отрёкся от страны.

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