Константин Малофеев: Сколько ещё таких в высоких кабинетах министерств и IT-компаний с госзаказами?

Аркадий Волож не только уехал из России после начала специальной военной операции (СВО). Он, по сути, отрёкся от страны.
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Пока едросы у власти все будет так и будет.
Так у иудеев нет родины, а есть только место пребывания. Верить им - не уважать свой коренной народ. Читайте Тору, много нового узнаете.
Ничего нового. Чубайсовская схема. ФСБ и налоговики плохо работают.
Да мы можем тут обораться, что давно нужна жесткая чистка. И уничтожение врагов, как это делал Моссад. Нас никто не слышит......
Китайский лидер Си Цзиньпин нам в пример. Именно его модель развития страны позволяет уверенно смотреть в будущее.