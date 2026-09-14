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«Теперь в кишлаке снимай видео»: таксиста-провокатора Изадиллу повязали и выдворили из РФ за издевки над россиянами

«Теперь в кишлаке снимай видео»: таксиста-провокатора Изадиллу повязали и выдворили из РФ за издевки над россиянами

Телеканал "78" Мигрант из Киргизии Изадилла Бекмамат дорого заплатил за видео с издевками над пассажирами такси.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Silver Kont
Silver Kontизменено

Ну выкинули черножопого ослоёба, а сколько ещё завезли? И к чему россиянам извинения черножопой сволочи? Черножопых надо хорошенько пиздить, а потом отправлять в родные черножопии с  пожизненным запретом въезда в Россию.... Это куда более действенно, чем извинения на камеру.... Когда урюки будут знать, что их отпиздят и вышвырнут в черножопию, тогда будут вести себя тихо....

Профиль пользователя Виктор Борисов
Виктор Борисов

Только непонятна позиция нашей власти по отношению к миграции таджиков узбеков киргизов в Россию. Что творилось после развала СССР, смотрел документальный фильм с затушеванными истерзанными телами мужчин, женщин,. По их поведению в России сразу видна внутренняя политика в этой стране, направленная на ненависть ко всему русскому. Вот вам отрывок одного из них на мой коммент "скоро будет большая война и вы все умрёте, а некоторые останутся калеками. И тогда тоджики, озбеки и киргизы начнут строить новую Россию." Да, с таким уровнем образования и поведения вы только её разграбите, разломаете, уничтожите, но что то построить новое не хватит ума. Свою родину развивайте, благоустраивайте. Им уже на родине вбили в мозги, что русские все алкаши и гулящие. И только они образец для подражания.. У нас между населением и властью нет понимания того, что происходит, что это мина замедленного действия и когда то рванет и скорее всего в ближайшее время. Конечно, у нас армия, флот и все такое. Но жертв может быть мирного населения, которое доброжелательно, гостеприимное, верящее им, может быть очень много. Поэтому надо принимать меры сейчас. Один из руководителей поехал на отчет в Таджикистан другой в Узбекистан . Страшно становится жить, мысли о детях, внуках. Визовый режим должен был введён в действие с 1.01.2014 года. Дума принимала решение. Но кормчий, видимо, притормозил это решение. И вот результат. Мы к ним с визой, а они, кто ни попадя, к нам целыми джамаатами со своим феодальным домостроем. …..люди которые вчера слезли с ишака или пальмы.

Профиль пользователя ALEKSANDR LIS
ALEKSANDR LIS

надеюсь этого урода депортировали без права возврата на всю его мерзкую жизнь- и его родственников до 7 колена-пусть теперь катается на ослах ему подобных-и крутит им хвосты!

Профиль пользователя Irina Krasnova
Irina Krasnova

Не нужно к нации все привязывать, мне и русские непорядочные таксисты попадались, и нормальные узбеки/киргизы.. Один даже телефон вернул , забыла в машине.. Нельзя разжигать межнациональную вражду постоянно из-за частных случаев ..