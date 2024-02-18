Американский сенатор заявил, что Киеву придется смириться с потерей территорий

Любое мирное урегулирование украинского конфликта потребует значительных территориальных уступок со стороны Киева, заявил американский сенатор от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс во время Мюнхенской конференции по безопасности.
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