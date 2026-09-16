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ИА Регнум

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Пользователи MAX могут выиграть в конкурсе электромобиль «Атом»

Пользователи MAX могут выиграть в конкурсе электромобиль «Атом»

Национальный мессенджер MAX и первый российский серийный электромобиль-гаджет «Атом» разыграют в конкурсе среди знатоков отечественного автопрома гаджеты, мерч и главный приз — электромобиль «Атом».

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