Пользователи MAX могут выиграть в конкурсе электромобиль «Атом»

Национальный мессенджер MAX и первый российский серийный электромобиль-гаджет «Атом» разыграют в конкурсе среди знатоков отечественного автопрома гаджеты, мерч и главный приз — электромобиль «Атом».
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