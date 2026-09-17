Политолог Перенджиев: после отставки Мерц может остаться советником ХДС

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев предположил, что в случае возможной отставки Фридрих Мерц сможет остаться советником ХДС и периодически выступать с политическими заявлениями.
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