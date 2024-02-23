Геологи объяснили происхождение смертельно опасного разлома в Сиэтле

Магнитные свидетельства указывают на то, что опасная зона разлома в Сиэтле, возможно, возникла из-за того, что край континента раскололся пополам более 50 миллионов лет назад, предлагая потенциальное новое геологическое объяснение образования разлома, сообщает «scitechdaily».