Геологи объяснили происхождение смертельно опасного разлома в Сиэтле

Магнитные свидетельства указывают на то, что опасная зона разлома в Сиэтле, возможно, возникла из-за того, что край континента раскололся пополам более 50 миллионов лет назад, предлагая потенциальное новое геологическое объяснение образования разлома, сообщает «scitechdaily».
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