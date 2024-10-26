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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Глава Ла Лиги Тебас о класико: «Барса» – фаворит, если говорить о спортивном компоненте. Но с учетом ДНК «Реала» все может случиться»

«Барселона» переживает прекрасный момент, но, учитывая ДНК «Реала», все может случиться. Если бы дело шло о спортивном компоненте, кажется, что «Барселона» – фаворит.

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