Добрый Мир
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Добрый Мир

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  • Андрей Матвеев
    Абсолютно согласен с вышеприведенными комментариями! Как уже надоело это бессмысленное надувание щек. Уж сделайте что...«Гнать в шею». Ро...
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«Ъ»: Коломойского признали экстремистом в России и конфисковали его активы

«Ъ»: Коломойского признали экстремистом в России и конфисковали его активы

2 дня назад 1,3K прочитали Украинского миллиардера, бывшего губернатора Днепропетровской области Игоря Коломойского признали в России экстремистом и конфисковали его активы, сообщает «Коммерсантъ» («Ъ») со ссылкой на источники.

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Комментарии
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Михаил Еграшин
Ух ты! Всего 10 лет понадобилось.
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9 час.
Владимир Самборский
Как долго определялись!
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3 час.

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