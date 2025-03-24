Денис Батурин: Это очень оптимистично:. «Черноморская зерновая инициатива означает прекращение военных действий в морском пространстве, попыток атаковать Крымский мост и использование БПЛА в воздушном

Это очень оптимистично:«Черноморская зерновая инициатива означает прекращение военных действий в морском пространстве, попыток атаковать Крымский мост и использование БПЛА в воздушном пространстве Черного моря.
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