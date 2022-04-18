Власти Подмосковья проработают вопрос поставок стройматериалов на Донбасс

РИАМО - 18 апр. Правительство Подмосковья продолжит заниматься поставкой гуманитарной помощи на Донбасс, а также проработает момент с поставкой строительных материалов в народные республики, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
РИАМО - 18 апр. Правительство Подмосковья продолжит заниматься поставкой гуманитарной помощи на Донбасс, а также проработает момент с поставкой строительных материалов в народные республики, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
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