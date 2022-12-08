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Россиянам рассказали, как за ними следят с помощью телевизора

Россиянам рассказали, как за ними следят с помощью телевизора

Специалист департамента анализа защищенности компании Digital Security Александр Багов заявил, что злоумышленники могут подглядывать и подслушивать, используя современные системы Smart TV, обладающие камерами и микрофонами, сообщает PRIMPRESS.

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