Россиянам рассказали, как за ними следят с помощью телевизора

Специалист департамента анализа защищенности компании Digital Security Александр Багов заявил, что злоумышленники могут подглядывать и подслушивать, используя современные системы Smart TV, обладающие камерами и микрофонами, сообщает PRIMPRESS.
Специалист департамента анализа защищенности компании Digital Security Александр Багов заявил, что злоумышленники могут подглядывать и подслушивать, используя современные системы Smart TV, обладающие камерами и микрофонами, сообщает PRIMPRESS.
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