Стало известно сколько боевиков ВСУ за сутки уничтожила группировка «Запад»

Бойцы Западной группировки ВС РФ за прошедшие сутки уничтожила до 480 украинских боевиков, а также овладела 30 опорными пунктами, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Ивана Бигму .
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