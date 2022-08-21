Политолог и публицист Армен Гаспарян подчеркивает, Дарья Дугиная стала жертвой украинского террора. Философ, дочь идеолога Русского мира Александра Дугина, неспроста была целью Банковой (улица, где находится резиденция украинского президента).
Политолог и публицист Армен Гаспарян подчеркивает, Дарья Дугиная стала жертвой украинского террора. Философ, дочь идеолога Русского мира Александра Дугина, неспроста была целью Банковой (улица, где находится резиденция украинского президента).
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