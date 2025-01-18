Впервые с 2020 года: Болгария сформировала правительство только с помощью пророссийской партии

Парламент Болгарии наконец одобрил коалиционное правительство в составе с пророссийской партией, положив конец политическому тупику в этой балканской стране, где с 2020 года не было стабильного правительства.
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