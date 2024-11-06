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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Эксперт Тони Джонс: «Если Демин продолжит в том же духе, будет претендовать на Топ-7 драфта»

«Если Демин продолжит в том же духе, то будет претендовать на Топ-7 драфта. Он очень хорош», – написал журналист The Athletic.

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