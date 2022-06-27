«Превратится в клуб по интересам»: почему глава ЕК выступила против бойкота саммита G20 в случае участия России

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что не поддерживает бойкотирование саммита G20 в случае участия в нём президента России Владимира Путина.
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