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«Превратится в клуб по интересам»: почему глава ЕК выступила против бойкота саммита G20 в случае участия России

«Превратится в клуб по интересам»: почему глава ЕК выступила против бойкота саммита G20 в случае участия России

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что не поддерживает бойкотирование саммита G20 в случае участия в нём президента России Владимира Путина.

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