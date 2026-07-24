Можно ли хранить крупу в пластиковых бутылках: правда о популярном кухонном лайфхаке

Анжелика Королева

Далее: "Главный плюс такой тары — герметичность. Бутылка лучше защищает крупу от влаги, посторонних запахов и случайного попадания насекомых, а еще занимает меньше места, чем многие банки. Для хранения подходят только чистые и сухие бутылки из пищевого пластика. Лучше всего использовать емкости из-под воды или напитков без резкого запаха. Перед закладкой крупы внутри не должно быть влаги." И далее еще несколько абзацев, к слову, для некоторых очень даже познавательных. Копируйте статьи полностью, пожалуйста!