Steak Lovers
STEAK LOVERSЕДАПУТЕВОДИТЕЛЬРЕЦЕПТЫ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Steak Lovers

19 287 подписчиков

Можно ли хранить крупу в пластиковых бутылках: правда о популярном кухонном лайфхаке

Можно ли хранить крупу в пластиковых бутылках: правда о популярном кухонном лайфхаке

Многие хранят крупы в шкафу годами, но обычный пакет не всегда защищает их от влаги и вредителей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Анжелика Королева
Далее: &quot;Главный плюс такой тары — герметичность. Бутылка лучше защищает крупу от влаги, посторонних запахов и случайного попадания насекомых, а еще занимает меньше места, чем многие банки. Для хранения подходят только чистые и сухие бутылки из пищевого пластика. Лучше всего использовать емкости из-под воды или напитков без резкого запаха. Перед закладкой крупы внутри не должно быть влаги.&quot; И далее еще несколько абзацев, к слову, для некоторых очень даже познавательных. Копируйте статьи полностью, пожалуйста!
Ответить
1 м.