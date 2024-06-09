Страна и люди
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Страна и люди

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«Это настоящие патриоты»: автор прощального видео из окопа боец «Казах» вернулся на СВО вместе с сыном

«Это настоящие патриоты»: автор прощального видео из окопа боец «Казах» вернулся на СВО вместе с сыном

Выживший под страшными обстрелами оренбуржец с позывным «Казах» вновь вернулся на СВО      Не смотря на серьезные ранения, боец снова отправился на передовую «Давайте, я вас всех люблю»! - прощальное видео из окопа, от окровавленного бойца с позывным «Казах» в прошлом году облетело соцсети.

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