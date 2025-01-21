В «Парке Монрепо» 22 января откроется постоянная экспозиция

Проектом и реализацией занимались в ходе реставрации с 2018 года Завтра, в день рождения музея-заповедника «Парк Монрепо», пройдёт открытие постоянной экспозиции в Усадебном доме, сообщили сегодня в пресс-службе Комитета по сохранению культурного наследия Ленобласти.