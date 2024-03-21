Депутат Барбашов: военкоматы Одессы похищают мужчин для отправки под Крынки

Депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов сообщил, что сотрудники украинских военкоматов похищают мужчин призывного возраста в Одессе и Николаеве для их дальнейшей отправки под Крынки на Херсонском направлении.
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