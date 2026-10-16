В Октябрьском районе Новосибирска вынесен приговор троим мужчинам, которые 5 января 2024 года насильно усадили потерпевшего в Nissan Almera, отобрали телефон и кошелёк на 17 тысяч рублей, а один из нападавших нанёс ему не менее семи ножевых ранений.