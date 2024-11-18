Рогов заявил о продвижении ВС РФ к Константинопольскому

Председатель комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты РФ Владимир Рогов сообщил о продвижении российских войск в Донецкой Народной Республике южнее Курахова, в район населенного пункта Константинопольское.
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