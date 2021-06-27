России необходимо готовиться к новым провокациям у берегов Крыма

Реакция Великобритании на инцидент с вторжением эсминца Defender в территориальные воды у берегов Крыма свидетельствует о том, что ситуация является крайне опасной – в ближайшее время у полуострова следует ожидать появления новых кораблей НАТО.
Реакция Великобритании на инцидент с вторжением эсминца Defender в территориальные воды у берегов Крыма свидетельствует о том, что ситуация является крайне опасной – в ближайшее время у полуострова следует ожидать появления новых кораблей НАТО.
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