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России необходимо готовиться к новым провокациям у берегов Крыма

России необходимо готовиться к новым провокациям у берегов Крыма

Реакция Великобритании на инцидент с вторжением эсминца Defender в территориальные воды у берегов Крыма свидетельствует о том, что ситуация является крайне опасной – в ближайшее время у полуострова следует ожидать появления новых кораблей НАТО.

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